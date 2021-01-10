Посол Украины упрекнул Германию в "двойных стандартах" по поводу жертв нацизма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил депутатов Бундестага в двойных стандартах из-за решения создать в Берлине "место памяти" только польских жертв нацизма.

Как заявил он в интервью Spiegel, если уж выделять отдельные нации, тогда нужно чествовать и украинцев.

По словам Мельника, несмотря на провозглашенную Бундестагом готовность вести в этом контексте "диалог с восточноевропейскими соседними государствами", голос Украины не был услышан.

"Мы не могли донести нашу позицию", – отметил посол, напомнив о своем письме к более 600 депутатам с просьбой отложить голосование.

По его мнению, немецкое решение связано с требованиями Польши по выплате Германией репараций.

"Тема репараций не является закрытой. Мы никогда не поднимали этот вопрос, и я надеюсь, что он никогда не будет стоять на повестке дня", – намекнул Мельник.

Ранее посол Польши в Германии Андржей Пржилебски написал письмо в адрес украинского коллеги, закинув украинцам коллаборационизм с нацистами.

Мельник назвал это письмо "бесстыдным" и поделился его содержанием с депутатами Бундестага.

"Это является лишним доказательством того, что польская сторона очевидно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны", – подчеркнул он.

Напомним, 30 октября прошлого года немецкий парламент принял решение о создании отдельного памятника польским жертвам нацизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии чествования окончания Второй мировой войны совместно с послом России.