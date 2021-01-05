Посол Нидерландов припомнил Украине выдачу России террориста Цемаха

Нидерландское правительство не было радо тому факту, что Украина в ходе обмена пленными с "Л/ДНР" отдала России террориста Владимира Цемаха. Он, напомним, был командиром роты наемников, причастной к трагедии с Boeing 777 рейса МН-17 в 2014 году на Донбассе.

Об этом в интервью "Униан" сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол. От отметил, что у него была возможность поговорить по этому поводу с украинским президентом.

"Был контакт между нашим премьером и вашим президентом. Конечно, мы не были рады, как и сама Украина. Но есть конфликт между делом МН-17 и необходимостью обмена людей. Мы прекрасно понимаем, как важно было вернуть украинцев. Но мы не были рады. Мы об этом говорили, и надеемся, что такое не повторится", – подчеркнул дипломат.

Обсуждая этот вопрос, он упомянул интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем террористов "ДНР" Игорем Гиркиным. Йеннес де Мол признался, что смотрел его с интересом, хотя для него "было немного шоком увидеть преступника самого высокого класса".

"Конечно, в Нидерландах тоже смотрели это интервью, были большие дискуссии: приемлемо, прилично ли такое? Но, в конце концов, я рад. Все могли увидеть своими глазами, что это за человек, что за люди там воюют", – выразил уверенность посол.

Отметим, что в начале сентября 2019 года террорист Владимир Цемах стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35. А уже 11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, подчеркнув, что они едут домой – на Донбасс. Цемаха называют "козырем" Путина. О том, кто он такой и зачем был нужен России – читайте в материале OBOZREVATEL.

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