Посол Нідерландів пригадав Україні видачу Росії терориста Цемаха

Нідерландський уряд не був радий тому факту, що Україна в межах обміну полоненими з "Л/ДНР" віддала Росії терориста Володимира Цемаха. Він, нагадаємо, був командиром роти найманців, причетної до трагедії з Boeing 777 рейсу МН-17 у 2014 році на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "Уніан" сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Йеннес де Мол. Від зазначив, що в нього була можливість поговорити з цього приводу з українським президентом.

"Був контакт між нашим прем'єром і вашим президентом. Звичайно, ми не були раді, як і сама Україна. Але є конфлікт між справою МН-17 і необхідністю обміну людей. Ми чудово розуміємо, як важливо було повернути українців. Але ми не були раді. Ми про це говорили, і сподіваємося, що таке не повториться", – підкреслив дипломат.

Обговорюючи це питання, він згадав інтерв'ю українського журналіста Дмитра Гордона з колишнім ватажком терористів "ДНР" Ігорем Гіркіним. Йеннес де Мол зізнався, що дивився його з інтересом, хоча для нього "було трохи шоком побачити злочинця найвищого класу".

"Звичайно, в Нідерландах теж дивилися це інтерв'ю, були великі дискусії: чи прийнятне, пристойне воно таке? Але, врешті-решт, я радий. Всі могли побачити своїми очима, що це за людина, що за люди там воюють", – висловив упевненість посол.

Зазначимо, що на початку вересня 2019 року терорист Володимир Цемах став учасником обміну полоненими за формулою 35 на 35. А вже 11 вересня донька фігуранта справи про катастрофу МН17 опублікувала фото з ним, підкресливши, що вони їдуть додому – на Донбас. Цемаха називають "козирем" Путіна. Про те, хто він такий і навіщо був потрібен Росії – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL: