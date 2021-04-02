Послы НАТО провели встречу из-за агрессии России у границы Украины: в Кремле пригрозили

Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе (Бельгия), чтобы обсудить недавний всплеск агрессии России на Донбассе, в частности и скопление российских войск возле украинских границ.

На них представитель Североатлантического альянса заявил, что Москва подрывает мирные усилия на востоке Украины, передает Reuters. На событие отреагировали в Кремле, предупредив, мол, "любое развертывание войск НАТО в Украине вызовет напряженность".

"Союзники поделились своей обеспокоенностью недавней масштабной военной деятельностью России в Украине и вокруг нее. Также обеспокоены нарушениями РФ режима прекращения огня, что привело к гибели четырех украинских солдат на прошлой неделе", – сказал участник встречи.

В НАТО отметили, что "дестабилизирующие действия России подрывают усилия по деэскалации напряженности".

Добавим: министр обороны Украины Андрей Таран 1 апреля провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, которые состоялись по инициативе американской стороны. Последний пообещал помощь Украине в случае эскалации агрессии РФ.

Уже в пятницу, 2 апреля, в Кремле выдали заявление, что любое развертывание войск НАТО в Украине приведет к дальнейшей напряженности у границ России и "вынудит Москву принять дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности".

В частности, спикер главы РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что ситуация на линии разграничения на Донбассе между российско-оккупационными войсками и Вооруженными силами Украины "весьма пугающая" и что там "имели место многочисленные провокации".

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