Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: журналист показал видео

Пограничники Сумской области заметили во вторник, 16 марта, в воздушном пространстве Украины российский вертолет "Ми-8". Инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Краснополье.

Видеофакт показал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

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Известно, что вертолет "Ми-8" появился в небе на высоте до 100 метров. Пересек он украинскую границу на 50 метров вглубь.

Как писал OBOZREVATEL, украинские военные на Донбассе во время инженерной разведки заметили российский беспилотник. Устройство использовалось российскими вооруженными группировками для сбора информации о нашей армии.