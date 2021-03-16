Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: журналист показал видео

Obozrevatel
Obozrevatel
Политика
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Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: журналист показал видео

Пограничники Сумской области заметили во вторник, 16 марта, в воздушном пространстве Украины российский вертолет "Ми-8". Инцидент зафиксирован в районе населенного пункта Краснополье.

Видеофакт показал в своем Telegram-канале журналист Андрей Цаплиенко.

(чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца)

Известно, что вертолет "Ми-8" появился в небе на высоте до 100 метров. Пересек он украинскую границу на 50 метров вглубь.

Российский вертолет нарушил воздушное пространство Украины: журналист показал видео

Как писал OBOZREVATEL, украинские военные на Донбассе во время инженерной разведки заметили российский беспилотник. Устройство использовалось российскими вооруженными группировками для сбора информации о нашей армии.

УкраинаГосударственная пограничная служба Украины