Посли НАТО провели зустріч через агресію Росії біля кордону України: в Кремлі пригрозили

Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі (Бельгія), щоб обговорити нещодавній сплеск агресії Росії на Донбасі, зокрема й скупчення російських військ біля українських кордонів.

На них представник Північноатлантичного альянсу заявив, що Москва підриває мирні зусилля на сході України, передає Reuters. На подію відреагували в Кремлі, попередивши, мовляв, "будь-яке розгортання військ НАТО в Україні викличе напруженість".

"Союзники поділилися своєю стурбованістю щодо недавньої масштабної військової діяльністю Росії в Україні і довкола неї. Також стурбовані порушеннями РФ режиму припинення вогню, що призвело до загибелі чотирьох українських солдатів минулого тижня", – сказав учасник зустрічі.

У НАТО зазначили, що "дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля щодо деескалації напруженості".

Додамо: міністр оборони України Андрій Таран 1 квітня провів телефонні переговори з міністром оборони США Ллойдом Остіном, які відбулися за ініціативою американської сторони. Останній пообіцяв допомогу Україні в разі ескалації агресії РФ.

Уже в п'ятницю, 2 квітня, в Кремлі видали заяву, що будь-яке розгортання військ НАТО в Україні призведе до подальшої напруженості біля кордонів Росії і "змусить Москву вжити додаткових заходів для забезпечення власної безпеки".

Зокрема, спікер глави РФ Дмитро Пєсков сказав журналістам, що ситуація на лінії розмежування на Донбасі між російсько-окупаційними військами й Збройними силами України "вельми лякає" і що там "мали місце численні провокації".

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