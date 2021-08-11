На своей последней пресс-конференции, отмеченной целым каскадом самоуверенных заявлений, белорусский правитель Александр Лукашенко отметил, что готов будет признать Крым российским после "последнего российского олигарха". Это, конечно, камень отнюдь не только в олигархический огород, – пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

Как известно, в аннексированном Крыму не работают крупнейшие российские государственные компании. Для обеспечения жизнедеятельности полуострова создаются разнообразные "Рога и копыта", видимо, главная цель которых – "прикрыть" эти самые государственные компании от западных санкций. Очевидно, это и имеет ввиду Лукашенко, когда говорит о "последнем олигархе". Потому что если Сбербанк России и Российские железные дороги не признают Крым, то почему же это должна делать Беларусь?

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Кремль, уверен, будет и далее настаивать не просто на признании, но на поездке Лукашенко в оккупированный Крым – о чем недавно говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. И это российское желание легко объяснимо. Россия контролирует Крым уже седьмой год. И до сих пор ни один руководитель иностранного государства в Крыму не побывал, "сакральности" полуострова не признал.

Понятно, что для россиян Лукашенко – не совсем иностранец. Но если даже руководитель страны, которая формально является частью Союзного государства, не хочет признавать Крым российским и приехать на полуостров, то кто же тогда вообще признает?

Но Лукашенко, уверен, будет опираться. Он прекрасно понимает, что согласие с аннексией Крыма – это прямое доказательство условности белорусского суверенитета. И что если сегодня он признает аннексию Крыма, то завтра аннексирована уже может быть и сама Беларусь. А Лукашенко, думаю, относится к государству как к своему личному владению и ему совершенно не хочется из хозяина страны превращаться в главу нового федерального округа или просто в персонального пенсионера.

Но, вместе с тем, после начала массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 2020 года Лукашенко, наверное, прекрасно понимает свою зависимость от российской политической поддержки. На свой народ он опираться точно не может, Запад закрыл двери окончательно. Лукашенко может рассчитывать только на Путина. А это означает, что рано или поздно ему, возможно, все же придется ехать в Крым.

И виноват в этом, думаю, будет, с точки зрения самого белорусского президента, вовсе не он сам и не его стремление удержаться у власти даже за счет национальных интересов Беларуси. И вовсе не Россия, которая пытается заставить Лукашенко поехать на аннексированный полуостров. Виновата будет… Украина, которая закрыла воздушнее пространство для белорусских авиаторов после пиратской выходки белорусских властей, "поставляет в Беларусь оружие", "готовит боевиков" – всех нелепых обвинений я перечислять не стану.

Манипуляции тут очевидны: никакое открытое или закрытое воздушное пространство не позволяло Лукашенко вообще приземляться в аэропорту Симферополя. До окончания оккупации Крыма этот аэропорт закрыт и незаконно используется агрессором. Никаких фактов поставок оружия и посылки боевиков Лукашенко не приводит. Не приводит потому, что нет таких фактов.

А есть, уверен, стремление свалить на Украину вину за свое возможное поражение и унижение в попытках сопротивляться российскому давлению. За необходимость оставить последний дипломатический окоп.

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