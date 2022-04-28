После войны Россию фактически отдадут Китаю, – Пионтковский

Китай заинтересован в максимальном ослаблении России, чтобы она больше не могла оказывать агрессии, пагубно сказывающейся на экономике, в том числе, и самой КНР. После завершения войны Москва может оказаться целиком под влиянием Пекина.

Так считает российский оппозиционный журналист и эксперт Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу". Правительство Китая в целом не интересует, кто в дальнейшем станет российским лидером.

"Западные цивилизации в дальнейшем просто передадут огромное пространство России на усмотрение Китая. Можно сказать, что именно это сейчас и происходит", – подчеркнул публицист.

Пионтковский добавил, что его версия вполне оправдана ведь россияне во многом зависят от КНР: ее продовольствия, технологий, торговли и так далее. Когда санкции сокрушат экономику России под ноль, то это влияние достигнет апогея.

Напомним, что в украинском МИД заручились поддержкой Пекина после обнародованных зверств российской армии в Буче.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер оценил Украину более сильным государством, чем Польшу в условиях агрессии Второй мировой войны.