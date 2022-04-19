Пионтковский: Украина сейчас оказалась сильнее, чем Польша во Второй мировой войне

Повторения ситуации, аналогичной Второй мировой войне, сегодня быть не может, поскольку Украина оказалась сильнее, чем в то время была Польша. При этом российский диктатор Владимир Путин, несмотря на постоянные сравнения, – не Адольф Гитлер.

Такое мнение высказал российский российский публицист Андрей Пионтковский в эфире "24 канала". Он считает, что сейчас Запад вводит правильные действия по отношению к нашему государству, но делает это медленно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Публицист напомнил, что Польшу во Второй мировой войне уничтожили, после чего Англия смогла "раскачаться". Однако с Украиной ситуация другая.

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"Во-первых, вы (Украина. – Ред.) оказались сильнее Польши. (Во-вторых. – Ред.) Владимир Путин не соответствует сравнению с Адольфом Гитлером, как его часто называли", – подчеркнул Пионтковский.

Напомним: популярный российский рок-музыкант Андрей Макаревич предположил, что президент РФ Владимир Путин желает начать Третью мировую войну, однако, по мнению звезды, у кремлевского диктатора нет никаких шансов ее выиграть. Также артист попытался понять, за что лидер страны-агрессора так сильно ненавидит Украину. Макаревич сравнил Путина и его ненависть к украинцам с Адольфом Гитлером и уничтожением евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, CNN отмечает, что Путин использует "гитлеровские уловки и тактику" для оправдания своей жестокости, говорят военные историки и ученые. Эксперты утверждают, что лидер России следует военной доктрине Гитлера как минимум в трех областях.