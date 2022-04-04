Кулеба заявил о поддержке Украины со стороны Китая после трагедии в Буче

Китай поддержал Украину после известий о зверствах россиян в оккупированных городах Киевщины. Министр иностранных дел Китая Ван Йи в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой выразил солидарность с украинским народом в эти страшные времена.

Также в Китае отметили, что прекращение войны в Украине нужно всему миру. Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор с членом Государственного Совета, Министром иностранных дел Ван И. Благодарен китайскому коллеге за солидарность с жертвами среди мирных людей. Мы оба разделяем убеждение, что прекращение войны против Украины отвечает интересам мира, продовольственной безопасности и международной торговли", - написал по итогам разговора украинский чиновник.

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