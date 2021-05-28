Португалия встала на защиту Украины и решила усилить давление на Россию

Парламент Португалии принял резолюцию, согласно которой усилит давление на Россию из-за наращивания войск на границе с Украиной. Ассамблея Республики призвала Кремль срочно ослабить политическую напряженность в регионе.

Голосование за соответствующий документ в поддержку нашей страны состоялось 26 мая. Об этом сообщает Посольство Украины в Португалии.

Отмечается, что резолюция была принята подавляющим большинством голосов, против нее проголосовали только представители компартии страны. Остальные парламентарии единодушно выразили свою солидарность с украинским народом.

"Парламент Португалии не может пренебрегать фактом концентрации российских военных сил на восточной границе Украины и усиливает новые меры для давления на Россию, учитывая риски в условиях текущих или будущих провокаций и конфликтов, угрожающих целостности и суверенитету Украины, а также миру и стабильности в регионе Европы", – говорится в резолюции.

Португальские парламентарии призвали Российскую Федерацию принять решение об отводе войск от украинских границ, "что уменьшит политическую напряженность и откроет путь для использования дипломатических каналов".

Посольство Украины в Португалии 27 мая направило письмо в адрес председателя Ассамблеи Португальской Республики Эдуардо Родригешу, в котором поблагодарил за поддержку позиции Украины.

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