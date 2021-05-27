Дуда назвал Россию ненормальной страной-агрессором

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что Россия не является нормальным государством. Он также назвал ее страной-агрессором.

Об этом он заявил во время визита на линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, сообщает RMF24. Глава государства также напомнил об имперских действиях Москвы, которые отнимают у людей возможность развития.

"Российские агрессивные, имперские действия, которые отнимают у людей возможности развития, забирают нормальную жизнь людей, приводят к разрушению государств, приводят к войнам. Это действия, которые не могут быть приняты международным сообществом. Россия не является нормальной страной, она – государство-агрессор и это можно увидеть в таких местах (как линия разграничения, которую он посетил – ред.)", – сказал Дуда.

Президент заявил о необходимости решительных действий со стороны международного сообщества в ответ на действия Москвы.

Он также добавил, что в 2022 году, когда Польша будет председательствовать в ОБСЕ, его страна намерена поднимать данную тему на Генеральной ассамблее и в Совете безопасности ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил слова американского лидера Джо Байдена о том, что российский президент Владимир Путин является "убийцей". Он пояснил, что видит множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство по отношению к ценностям цивилизованного мира.