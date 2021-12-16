Портников: Украина и Путин вместе в этом мире не выживут, должен остаться кто-то один

Россия потеряла интерес к переговорам в "нормандском" формате, осознав, что Украина не намерена перед ней капитулировать. Уже в 2022 году агрессор может предпринять попытки оккупировать новые территории нашего государства. Возможна и энергетическая война.

Российско-украинский конфликт – это фактически "игра на выживание", поскольку вместе путинская Россия и независимая Украина не выживут. Об этом и многом другом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал журналист и публицист Виталий Портников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этого интервью). Далее приводим его прямую речь.

Это постоянная риторика российского руководства, которое все время говорит, что была неправильно проведена процедура раздела советского имущества. Все это не соответствует действительности. Очевидно, что Путин просто нанизывает одну претензию к Украине на другую. Я не думаю, что это имеет серьезное значение.

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Встреча министров иностранных дел в "нормандском" формате без России – это не встреча министров иностранных дел в "нормандском" формате. Весь смысл "нормандского" формата в том, что там Россия, которая оккупировала нашу территорию.

Мы можем встречаться с министрами иностранных дел Германии, Франции, любых других стран от Австралии до Японии, но если Россия не участвует в "нормандском" формате, значит, мы не продвигаемся дальше в поиске путей восстановления нашей территориальной целостности и окончания конфликта.

Весь смысл "нормандского" формата в роли России. Германия и Франция – посредники, Украина и Россия – стороны конфликта. Без одной из сторон конфликта нет "нормандского" формата. Точка.

После условной встречи в Париже для президента Владимира Путина стало очевидно, что президент Владимир Зеленский не готов капитулировать перед ним, чего ожидали в Москве в 2019 году после победы Зеленского на выборах президента.

С этого момента Россия утратила интерес к этим форматам. И что тут удивительного? Я бы на месте Путина тоже потерял. Он же хочет захватить Украину, а не разговаривать о чем-то.

Выборы в России носят формальный характер. Президент Путин может оставаться на своем посту до 2042 года. Поэтому предлагаю в 2042 году, если Украина на тот момент не будет оккупирована российскими войсками, вернуться к этой дискуссии.

Есть два сценария. Либо такой, как сейчас, либо ухудшенный. Положительного сценария нет. В 2022 году может быть как подобный военный конфликт на линии разграничения, так и попытки России оккупировать большую часть украинской территории, включая и всю территорию Украины.

Украина может быть оккупирована, если мы потерпим поражение в войне. Просто нужно готовиться к тому, чтобы подобная оккупация не состоялась.

Но надо отдавать себе отчет, что в случае серьезной военной операции России это приведет к сотням тысяч жертв, к миллионам беженцев, к разрушению украинской инфраструктуры – экономической и социальной, – и тому подобное.

На этих руинах граждане, которые останутся в живых, построят новую Украину. Это факт. Но хотелось бы, чтобы было по-другому, чтобы до этого не довели. Именно поэтому так важны международные усилия, которые не допустят этой катастрофы.

Если большой специальной операции России по оккупации новых украинских территорий не будет, конфликт на Донбассе будет продолжаться в том виде, в каком мы его видели в последние годы – с человеческими жертвами, с провокациями.

Конечно, будет и энергетическое давление России, если у нас будет холодная зима. Мы можем оказаться в стране, где на несколько дней будут выключать свет и тепло. И это тоже может оказаться серьезным ударом по украинской инфраструктуре. Такие действия от России тоже можно ждать.

У президента России Владимира Путина есть четкая цель: демонтаж украинского государства. Он точно знает, что Запад не будет действовать военным образом. Ко всем остальным потерям он готов.

В России последние 8 лет убеждают олигархов и других бизнесменов переводить деньги в Россию. Российское политическое руководство четко говорит, что государство не отвечает за сохранность денег тех, кто не переведет их с Запада. Российские силовики не могут ездить за границу в последнее десятилетие. Им запрещено. Российские чиновники не могут посещать заграницу без предварительного разрешения своего начальства.

Россия уже давно создала параллельную SWIFT систему. Сейчас к этой системе присоединилась Беларусь. Россия может продавать свой газ и нефть на азиатский рынок в случае, если Европа откажется от российских энергоносителей.

Что еще нужно, чтобы обуздать Россию?

Конечно, это будет очень серьезным ударом по российской экономике, но Путин совершенно не интересуется, как живет обычный россиянин. Его интересует, как живет сам Путин с ближайшим окружением. У них будет все прекрасно. Вино из плантаций в Геленджике будет вновь подаваться на приемах в Кремле.

Возникает вопрос: готовы ли к таким потерям мы? Есть ли у нас также такое серьезное желание сохранить это государство, как у Путина его уничтожить? Больше ничего не важно. Все остальное – это лирика.

Если у нас не будет настолько серьезного желания, конечно, рано или поздно над Киевом будет российский триколор. Если у нас будет такое желание, значит, рано или поздно путинский режим рухнет.

Это игра на выживание. Кто-то должен остаться здесь один. Украина и Путин вместе в этом мире не выживут.