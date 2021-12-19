Портников сказал, чего Украине ждать от России в 2022 году: есть два сценария

В 2022 году у России будет два сценария в отношении Украины. В частности, страна-агрессор может решиться на оккупацию новых территорий и энергетическую войну.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал журналист, публицист Виталий Портников. "Есть два сценария. Либо такой, как есть сейчас, либо еще хуже. Положительного сценария не существует", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"В 2022 году может быть как такой военный конфликт на линии разграничения, так и попытки России оккупировать большую часть украинской территории, включая и всю территорию Украины", – отметил публицист.

По его оценкам, большая военная операция России в Украине приведет к многочисленным жертвам и разрушению украинской инфраструктуры.

"На этих руинах граждане, которые останутся в живых, построят новую Украину. Это факт. Но хотелось бы, чтобы было иначе, чтобы до этого не дошло. Именно поэтому так важны международные усилия, которые не допустят этой катастрофы", – подчеркнул публицист.

"Если большой специальной операции России по оккупации новых украинских территорий не будет, конфликт на Донбассе будет продолжаться в том виде, в каком мы его видели в последние годы – с человеческими жертвами, с провокациями", – спрогнозировал он.

В то же время Портников не исключил, что Кремль может оказать и энергетическое давление на Украину. "Конечно, будет и энергетическое давление России, если у нас будет холодная зима. Мы можем оказаться в стране, в которой на несколько дней будут выключать свет и тепло", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что масштабное вторжение России в Украину будет означать конец нынешнего цивилизованного мира, но в страну-агрессор вернется "много гробов".