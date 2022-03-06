Пятый президент Петр Порошенко выступил за привлечение ведущих стран мира к переговорам Украины с Россией. По его словам, Россия воюет не только с Украиной, но и с Западом.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью The New York Times. Порошенко напомнил, что война в Украине длится уже восемь лет.

"Путин теперь воюет не только с Украиной, но и с Западом, НАТО, ЕС. И только они общими усилиями могут остановить этого маньяка. Следовательно, за столом переговоров о безопасности в Украине, Европе и всем мире должны быть не только Зеленский и Путин, но Байден, Макрон, Шольц, Джонсон. Если не решается вопрос закрытия неба, поставки советских истребителей нашим воздушным силам, если речь не идет о массированной военной поддержке – западная дипломатия должна сформировать консолидированную позицию безопасности", - отметил он.

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Порошенко напомнил, что в нормандский формат в свое время присоединил Меркель и Олланда как представителей ЕС, и тогда это позволило остановить горячую фазу войны.