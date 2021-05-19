Порошенко встретился с Антоненко и пообещал, что виновные в его аресте ответят перед законом

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в среду, 19 мая, посетил Андрея Антоненко, который находится под домашним арестом. Напомним, ветерана боевых действий на Донбассе обвинили в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Известно, что после решения суда об изменении меры пресечения он позвонил "Риффмастеру" и договорился о встрече. Об этом сообщили на официальном сайте политсилы.

"Я здесь не просто как гражданин, как человек, который очень симпатизирует Андрею. Я здесь как пятый президент, как Верховный Главнокомандующий, который должен стать на защиту украинского воина. Потому что все знают о той огромной роли, которую Андрей сыграл в процессе создание Сил специальных операций. Я горжусь, что под Указом о создании ССГ как отдельного вида Вооруженных сил Украины стоит моя подпись. Я горжусь нашими спецназовцами, нашими воинами, которые уже во время вооруженной агрессии выполняли самые сложные задачи", – сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что хорошо иметь возможность пожать Антоненко руку у него дома. Однако в следующий раз желательно, чтобы это можно было сделать на улице, после того, как Riffmaster сможет снять электронный браслет.

Порошенко подчеркнул, что правда обязательно победит, а те, кто незаконно заключил Антоненко под стражу, будут за это отвечать.

"Мы докажем, что это было преступление. И они точно будут отвечать за каждый из 500 дней, когда Риффмастер был заключен в тюрьму. И они будут привлечены к ответственности за эти преступления – и в отношении Андрея, и в отношении Юлии Кузьменко. Она, кстати, блестяще работала вместе с Марией Ионовой, находясь в Киеве, на 50 округе Донецкой области", – напомнил пятый Президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение отпустить Антоненко под домашний арест принял 30 апреля Шевченковский районный суд Киева. Riffmaster стал последним, кого держали в СИЗО, теперь же все фигуранты дела на свободе.