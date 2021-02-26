Порошенко вспомнил, как переубедил Трампа в вопросе оккупации Крыма

Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко во время телемарафона "Крым – это Украина" заявил, что с 2014 по 2019 год украинская власть постоянно держала вопрос деоккупации Крыма на повестке дня международной политики.

Он, в частности, рассказал о том, как после переговоров с президентом США Дональдом Трампом появилась известная и очень важна для Украины "Декларация Помпео". Об этом передает пресс-служба "ЕС" на официальном сайте.

"В Трампа было очень специфическое отношение к Крыму. Но во время моего первого визита в Белый дом и встречи в Овальном кабинете 15 минут с 40 минутной беседы мы говорили о Крыме. Он говорит, что там только русские. Я говорю: вы не знаете, сколько там крымских татар. Там их 300 тысяч. А еще миллион украинцев. Именно так", – рассказал Порошенко.

"После этого мы получили базовый международный документ, который называется "Декларация Помпео", который четко заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают русской оккупации Крыма и это принципиальный документ Соединенных Штатов Америки. Потому государственный секретарь от имени государства США может делать подобные заявления", – отметил Петр Порошенко.

Пятый президент также сказал, что заявления нынешней власти о том, что до их прихода ничего не делалось – это пощечина международным партнерам Украины, все семь лет поддерживают территориальную целостность нашего государства.

"Сегодня Данилов во время пресс-конференции сказал: с 2014 по 2019 год власти Украины тогдашняя ничего не сделала. Все знают, что Зеленский дилетант, все знают, что это некомпетентный президент, за некомпетентность и дилетантство которого Украина расплачивается", – сказал Порошенко.

"Когда утверждается, что до 2019-го года ничего не делалось – разве ты не понимаешь, что ты даешь пощечину нашим международным партнерам, пять лет работали с нами очень эффективно. И ты говоришь – ничего не было", – возмутился Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 25 февраля назначил экс-министра финансов Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.