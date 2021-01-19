Порошенко назвал вакцинацию против COVID-19 главным национальным проектом и приоритетом на 2021 год

Тотальное тестирование, качественная диагностика, контролируемая самоизоляция бессимптомных больных, бесплатное лечение в медучреждениях и вакцинация – сочетание этих шагов позволит разорвать цепь распространения вируса.

Об этом в своем видеообращении заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, отметив, что власти "украсили ковидную статистику, будто новогоднюю елку", стремительно снизив объемы тестирования. "Главное – перестать тестировать", – сиронизировал он.

"Но каждый день официальные цифры опровергает мой телефон. Трубка время от времени разрывается от звонков с просьбами о помощи – то с кислородом, то с лекарствами, то с врачами, то с кроватями, то с деньгами. За прошлый год мой благотворительный фонд и компании потратили до ста пятидесяти миллионов собственных средств только на борьбу с ковидом. Между тем мародеры на пандемии почти тридцать миллиардов гривен из антиковидного фонда закатали в асфальт через проект "Велике крадівництво", – сказал Порошенко.

"В "Европейской Солидарности" абсолютно конкретная программа действий. Во-первых, полное тестирование и качественная диагностика. Словакия, например, сегодня начала вторую волну общенационального тестирования. Во-вторых, контролируемая самоизоляция бессимптомных. В-третьих, бесплатное и гарантированное лечение тех больных, которые попали на госпитализацию в связи с тяжелым течением болезни. И четвертое – обязательная вакцинация здоровых. Сочетание этих четырех шагов позволит разорвать цепь распространения вируса. Страна вернется к нормальной жизни. Итак, вакцинация – главный национальный проект и приоритет на 2021", – отметил Порошенко.

"Десятки стран уже вакцинируются. А наша власть только пытается стать в очередь. Многие из вас слышали, что на прошлой неделе Украину посетила Президент Молдовы Мая Санду. Еще и месяца не прошло, как она вступила в должность, а там уже обеспечено начало бесплатных прививок, причем качественным препаратом от Pfizer, закупленным за государственные средства. Индия до конца лета провакцинирует почти триста миллионов человек – по численности населения это примерно семь Украин. На днях стало известно, что Африканский Союз уже приобрел 270 000 000 качественных доз. Они смогли. А Зеленский не смог справиться. Срыв вакцинации – это преступное бездействие. Нулевые способности как переговорщика", – сделал неутешительный вывод Порошенко.

"Единственное, что пока более-менее твердо обещает власть, – сомнительную вакцину с пьятидесятипроцентной эффективностью, созданную по технологиям вчерашнего дня", – отметил пятый президент.

"У власти не должно быть ни дня, ни ночи. Они должны мотаться по всему миру, покупать во всех качественных производителей вакцины, кроме российских, конечно же. Следует приобрести срочно не менее двадцати миллионов доз. Ибо только такое количество обеспечит группы риска: медицинских работников, которых власть так и не застраховала; пожилых людей, в первую очередь, дома престарелых; учителей, воспитателей, работников социальных служб. Эти группы должны получить прививку бесплатно. Все остальные – по очень умеренной стоимости", – отметил лидер "ЕС".

"Наши фракции в областных и городских советах будут требовать изменений в местных бюджетах с целью выделить средства на закупки вакцин, для того чтобы подстраховать бездействие центральной власти. Люди не могут ждать, пока, извините за грубое слово, "роздуплятся" в Офисе Зеленского и в его правительстве", – подчеркнул Порошенко.

Лидер оппозиции убежден – экономическая ситуация в Украине длительно зависит от массовой вакцинации. "От этого зависит, выживет ли значительная часть мелкого бизнеса – кафе, рестораны, туристическая отрасль, потому что это миллионы рабочих мест. Как будет чувствовать себя сфера культуры – концертная деятельность, театры. Спортивные учреждения. Как быстро их работники вернутся к нормальной жизни. Предлагаемый нами план из четырех пунктов позволяет практиковать точечные адресные карантин вместо тотального локдауна", – резюмировал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко заявил, что массовое бесплатное вакцинирование в Украине необходимо провести уже в марте-апреле, иначе Украину ожидает катастрофа. "Чтобы сразу проверить все контакты, иначе тестирование не имеет смысла, для того, чтобы сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус", – сказал он.