Порошенко: масове вакцинування треба провести не пізніше березня-квітня, інакше буде катастрофа

Масову вакцинацію українців від коронавірусу необхідно забезпечити у березні-квітні, інакше Україну чекає катастрофа.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю "5 каналу". Він зауважив, що насамперед треба провести одномоментне тестування, щоб виявити шляхи розповсюдження коронавірусу і зупинити хворобу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Щоб одразу перевірити всі контакти, інакше тестування не має сенсу, для того, щоб сконцентрувати тих, хто мав контакти з позитивними тестами на коронавірус", – сказав Порошенко.

"Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. Починаючи з кінця березня, на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту", – вважає п’ятий президент.

"Будь-які позиції по локдауну, ізоляції мають бачити світло в кінці тунелю. Світло в кінці тунелю – це вакцинування. Хочу сказати, що станом на сьогоднішній день у Великій Британії вже вакциновано більше 600 тисяч осіб. Станом на зараз в багатьох країнах, починаючи від Ізраїлю і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, десятки і сотні тисяч вакцинованих. Скажіть, будь ласка, а скільки в Україні людей пройшли вакцинацію? Нуль!" – констатував Петро Порошенко.

"Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинування, Україна опиниться в катастрофі", – наголосив він.

Порошенко навів дані з розслідування журналістів ВВС про те, що Україна на відміну від інших держав світу передбачила отримання лише 8 мільйонів доз на весь 2021 рік. "Це означає, що провакциновано може бути максимум 4 мільйона людей аж до 2022 року", – зауважив Порошенко.

"Ми маємо забезпечити, як пишуть журналісти ВВС, не менше 20-22 мільйонів доз вакцини. Бо це і є покриття всіх груп ризику: медичних працівників, осіб похилого віку, в першу чергу, будинки для людей похилого віку, вчителів, вихователів, співробітників правоохоронних органів, представники соціальних служб, і загалом їх кількість складає 20 мільйонів. Абсолютно безглуздо зупинитися на 2 чи 4 мільйонах доз вакцини", – вважає Петро Порошенко.

"Але йдеться не лише про те, щоб ми закупили цю вакцину. Йдеться про те, щоб починаючи з грудня був створений механізм логістики, бо вакцини передбачають таку логістику, якої у нас просто не існує. Так само, як і не існує ніде в світі. Бо при температурі -18 ці вакцини не збережеш. Навпаки, якщо вона потрапляє в температуру 15-18 градусів, вакцина тут же втрачає свої властивості, які допомагають лікувати", – сказав Порошенко. Він наголосив, що влада має два місяці для того, щоб створити логістику для вакцинації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до лікарень Рівненщини та Тернопільщини доправили кисневі концентратори, придбані коштом Фонду Порошенка та ГО "Справа Громад". Медзаклади нині перебувають на передовій у лікуванні хворих на COVID-19.

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