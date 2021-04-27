Порошенко в Раде заявил о провале вакцинации и назвал виновных: мы отстаем от стран третьего мира, две дозы получили 9 украинцев

Пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в Верховной Раде заявил о провале вакцинации от COVID-19 в Украине и напомнил, что с начала пандемии в Украине полностью провакцинированы только 9 человек.

По его словам одну дозу получили только полтора процента украинцев, сообщила пресс-служба "ЕС" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще вчера их было пять человек, а сегодня – уже 9. Тогда как общее количество вакцинаций составляет чуть больше 11 000. У нас все еще сохраняется расстояние 5 лет до коллективного иммунитета. И только 539 000 получили первую инъекцию, это меньше, чем полтора процента", – отметил Порошенко.

"Мы сегодня отстаем от Анголы, Бангладеш, Экваториальной Гвинеи, Зимбабве и многих других стран третьего мира", – возмутился Петр Порошенко.

"Вакцинация – это краеугольный камень хорошо известного антиковидного плана "Европейской Солидарности". Он главный в проекте постановления Верховной Рады, и я очень благодарен всем фракциям, которые подписали подписные листы, и мы собрали 154 подписи. К сожалению, из монобольшинства мы не имеем ни одной подписи. И тем самым есть риск, что они станут безответственными соучастниками преступной бездеятельности действующей власти", – отметил лидер "Евросолидарности".

"Итак, мы внесли проект постановления, которым предусматривается обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам. Признать ненадлежащим и неудовлетворительным выполнение постановления Верховной Рады о мерах противодействия распространению коронавируса. Ответственность за фактический срыв вакцинации, предусмотренный дорожной картой", – сообщил Петр Порошенко.

Пятый президент призвал депутатов поддержать проект постановления, однако он был отклонен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года Порошенко представил план спасения Украины от кризиса, вызванного пандемией коронавируса.