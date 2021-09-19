Порошенко в Каневе призвал поддержать на выборах в Раду пленника Кремля Сущенко. Фото

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Каневе на Тарасовой Горе призвал жителей Черкасс поддержать на выборах в Верховную Раду в 197-м округе бывшего политзаключенного Кремля, известного журналиста, первого заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко. Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

На встречу с командой "ЕС" на особое для каждого украинца место пришли сотни людей.

"Черкасской области очень повезло, что "Европейскую Солидарность" здесь представляет легендарный человек – Роман Сущенко. Это выдающийся журналист, который достойно презентовал Украину в Париже. Человек, который знает много языков. Вы видели его картины? Это невероятно. Но Роман Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ своим преступникам из ФСБ похитить Романа, бросить его в тюрьму в Лефортово, предлагая лишь одно – предать Украину", – напомнил Порошенко.

Видео дня

Политик отметил стойкость, с которой пленный журналист выдержал годы заключения.

"Роман прошел все эти пытки, его не сломали ни Лефортово, ни эфэсбэшники, и даже враги признали его мужество", – отметил пятый президент.

По мнению Порошенко, Сущенко станет достойным представителем возглавляемой им оппозиционной политсилы.

"Нам надо, чтобы "Европейской Солидарности" в парламенте было больше. Чтобы в парламенте были не кнопкодавы, которые выполняют преступные указания Офиса президента, а представители народа. Почему сейчас это так важно? Потому что Украина переживает бурные и очень сложные времена. Страна погрузилась в кризис экономический, политический, энергетический, политический, в кризис безопасности. И именно в эти времена, так же, как и в 14 году, необходимо иметь надежных людей и надежную команду, которая будет защищать Украину", – подчеркнул Порошенко.

На встрече с избирателями присутствовала также семья Романа Сущенко.

"У Романа Сущенко есть принципы, у него есть достоинство и честь. Здесь присутствует семья Романа. Его жена Анжелика, сын Максим, которые верно ждали его все эти годы из Лефортово. Здесь живет его мама и похоронен его отец. Когда у мужчины есть надежная семья, есть настоящие семейные ценности, это та семья, которая олицетворяет Украину. Когда вместе в беде и в радости, в победе – и когда надо поддержать. Именно такие семьи составляют основу Украины", – отметила Ирина Геращенко.

Сущенко рассказал, почему выбрал "Европейскую Солидарность".

"После возвращения из плена у меня не было вопроса, частью которой команды мне быть. Частью европейской команды, которая сегодня единственная может вести Украину в ЕС и НАТО и не допустить пророссийского реванша... Стандарты ЕС – это прежде всего высокое качество жизни. Экономический рост . А также продолжение курса на децентрализацию, который гарантирует всем общинам устойчивое развитие и наполнение местных бюджетов", – отметил Сущенко.

Экс-узник Кремля очертил цели, которых стремится добиться, получив депутатский мандат.

"Европейский путь для каждого украинца – это, прежде всего, благополучие и безопасность. Достойные зарплаты, новые рабочие места. Развитие общин. Качество образования, медицины. Это гарантия защиты прав человека, демократия, свобода слова. НАТО – это безопасность, это мир и стабильность. Я убежден, что мы добьемся успеха. Мой отец здесь развивал Черкассы и Черкасскую область, Канев и Золотношу. Дело чести и семьи продолжать это. Я знаю, что с нашей командой мы победим", – подчеркнул Роман Сущенко.

Порошенко поприветствовал усиление команды "Европейской Солидарности" таким единомышленником, как Роман Сущенко.

"Роман Сущенко не допустит, чтобы "русский мир" пришел в Украину, в Черкасскую область. Роман Сущенко и наша команда сделают все, чтобы в Канев, Золотоношу, Черкассы и в Украину пришла Европа", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности" Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Европейской солидарности" назвали политически мотивированным проект закона об олигархах. Представители политсилы также убеждены: главной целью этого законопроекта является не деолигархизация, а наступление на свободу слова и установления контроля над СМИ со стороны властей.