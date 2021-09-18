В 'Европейской солидарности' назвали основную цель закона об олигархах

Главная цель законопроекта об олигархах – это установить контроль над независимыми телеканалами в Украине. Это фактически будет означать конец свободы слова в Украине.

Такое мнение высказал сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов в эфире программы "Слобода Слова Савика Шустера".

"Этот закон имеет целью забрать или сделать ручными все телевизионные каналы, то есть практически убить свободу слова", – заявил сопредседатель оппозиционной фракции.

Он отметил, что проект закона дублирует российский сценарий установления автократического режима.

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"Второе – узурпировать власть. И Зеленский этим законом пытается идти по пути диктаторов Лукашенко и Путина. Это не что иное, как путинизм", – добавил Герасимов.

Напомним, 4 из 5 парламентских фракций считают, что проект закона об олигархах приведет к нарушению прав человека, ограничение свободы слова и политического преследования оппонентов действующей властью.

По заключению уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, проект закона нарушает конституцию Украины.

Проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковали иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии, верховенства права и свободы слова.