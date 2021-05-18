Порошенко в годовщину депортации крымских татар: верю, что полуостров вернется в Украину

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в годовщину депортации крымских татар, 18 мая, отметил, что и сейчас, 77 лет спустя, сталинские палачи делают жестокие преступления. Похищения, пытки, лишение свободы на полуострове продолжаются.

На своей странице в Facebook, политик выразил убеждение, что Крым вернется в Украину.

"С болью чувствую как трудно крымским татарам снова выживать в реалиях "русского мира". Обращаюсь к братьям-татарам: "Европейская солидарность" с вами. Весь цивилизованный мир с вами! Верю, украинский суверенитет непременно будет восстановлен на Крымском полуострове и Крым вернется к Украине. Слава несокрушимому и вольнолюбивому крымскотатарскому народу! Слава Украине", – написал Порошенко.

Он напомнил, что 77 лет назад, 18 мая 1944 года началась внезапная и жестокая депортация крымских татар с родной земли. Тогда от голода, болезней и истощения в местах ссылки согласно статистике первого года, погибло более 30 тысяч крымских татар. А реальный размер потерь трудно установить, потому что официальная статистика в СССР была неточной.

"Безусловно, это был геноцид – одно из самых тяжелых преступлений, которое может быть совершено против человечества. Еще во времена моего президентства, 12 ноября 2015 года парламент Украины наконец назвал вещи своими именами и признал депортацию 1944 года геноцидом. К сожалению, борьба с призраками красного террора продолжается и сейчас, 77 лет спустя. Сейчас сталинские палачи воплотились в совершенно реальных режимников Путина и делают жестокие и циничные преступления над невиновными людьми – похищения, пытки, лишение свободы на полуострове продолжаются", – подчеркнул Порошенко.