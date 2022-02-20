Порошенко требует немедленно увеличить финансирование ВСУ: нужно сейчас разворачивать резервы первой очереди

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко требует немедленно увеличить финансирование вооруженных сил Украины и будет бороться за принятие изменений в Государственный бюджет.

Об этом он сказал журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане.

"Я обещаю, что я буду бороться за то, чтобы уже завтра, но точно во вторник мы добились рассмотрения в ВРУ законопроекта о резком увеличении финансирования нашей армии. Доказать аргументы, опровергающие утверждение Зеленского о том, что одновременно финансировать коррупционные дороги и армию невозможно, поэтому они выбирают дороги. Потому что нужно было выбирать – и сейчас нужно выбирать армию", – убежден Порошенко.

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По словам пятого президента, критически не хватает средств на пополнение стратегических резервов и развертывание территориальной обороны.

"Украинские военнослужащие нуждаются в увеличении денежного обеспечения. И пустые стратегические резервы нужно было наполнять раз в четыре месяца. Территориальная оборона нуждается и в деньгах, и помещениях, и оружии, и командирах для того, чтобы каждый город, каждый населенный пункт, каждый квартал, каждый дом стал адом для России, если она вторгнется", – подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что от того, насколько серьезно Украина сейчас подготовится к войне, зависит, как быстро в нашу страну придет мир.

"Нужно сейчас разворачивать резервы первой очереди. Надо сейчас производить противотанковые надолбы. И надо сейчас без паники готовиться для того чтобы встретить врага. Это – кратчайший путь к миру", – убежден пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко с супругой, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни. Там, у народного мемориала Героям Небесной Сотни, лидер "ЕС" Порошенко заявил, что война с Украиной будет концом для России и для Путина.