Порошенко о выступлении Зеленского в Мюнхене и угрозе агрессии РФ: война станет концом для России и для Путина

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в очередной раз призвал союзников предоставить Украине оборонное вооружение и ввести в Донбасс миротворцев ООН. Об этом он сказал журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане.

"Очень важно, что в Мюнхене я услышал слова Зеленского, добрые слова. Они значат только одно: после 4 месяцев неприятия нашей позиции, позиции мировых партнеров, иностранных журналистов о том, что угроза российского вторжения растет, наконец-то они отбросили рецепт фильма "Не смотри вверх", посмотрели и увидели приближающееся зло", – сказал Порошенко.

Он отметил, что еще недавно украинские власти выступали с другой риторикой в отношении действий западных партнеров Украины.

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"Мы должны были 4 месяца укреплять обороноспособность государства, финансировать нашу армию. После того, как были обвинены все – от наших партеров Байдена и Джонсона, что они разгоняют панику и препятствуют инвестициям Украины, и завершая тем, что CNN, Reuters, Washington Post "хуже , чем кремлевские издания, потому что они лгут". Еще два дня назад это были слова лидера фракции Зеленского в Верховной Раде... Что могут сейчас сделать наши международные партнеры, кроме поставок оружия, кроме Лэнд-лиза, кроме международной деятельности? Это созыв срочного заседание Совета Безопасности ООН и принятие решения о введении миротворцев в оккупированную часть Донбасса", – считает Петр Порошенко.

Политик снова подчеркнул важность введения международного миротворческого контингента в Донбасс как реального пути к прекращению активных боевых действий на территории Украины.

"Прекратить путинские фейковые новости о якобы ответственности украинцев. И введением миротворцев дать ответ миру на захватнические стремления Путина. Это еще может остановить войну. Я оптимист, я тоже надеюсь и молюсь, что войны можно избежать. Я убежден, что война будет концом для России и для Путина. И сработает если не разум, то хотя бы инстинкт самосохранения", – подчеркивает пятый президент.

Порошенко призвал украинцев готовиться к защите государства.

"Но мы должны быть начеку в защите лучшего государства мира – Украины. Я очень благодарю за то, что в отличие от власти Украина и украинцы демонстрируют очень ответственное поведение, без признаков паники, когда большинство иностранцев покинули Украину", – говорит Порошенко.

"Я благодарю, что за восемь лет войны у нас уже выработалась прививка, чтобы Путину не удалось взорвать нашу страну изнутри – чтобы когда паника нахлынет и якобы для того, чтобы навести порядок и спокойствие, нам надо будет, как сделал Янукович, пригласить Путина. Они этого не дождутся", – добавил лидер "Европейской Солидарности".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко с супругой, ветеранами и волонтерами почтили память Героев Небесной Сотни.