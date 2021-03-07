Порошенко рассказал об угрозах режиму Путина и объяснил, почему Россия замораживает отношения с ЕС

Кремль замораживает свои отношения с Европой, поскольку любые демократические процессы в России представляют угрозу для российского президента Владимира Путина и его власти.

Об этом в интервью французскому изданию "L'Express" сказал пятый президент и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. По его словам, недавний визит в Москву Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ярко продемонстрировал настоящие намерения главы РФ.

"Россия решила заморозить свои отношения с Западом. Кремль опасается, что усиление сотрудничества с ЕС приведет к увеличению демократии в России, что означает конец режима Путина. Не должно быть никаких иллюзий. Своим приемом, оказанным Жозепом Борреллем, Россия продемонстрировала нежелание развивать диалог с Брюсселем", – убежден Петр Порошенко.

По его словам, Запад должен ввести против российского режима новые санкции из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. При этом он отметил, что не идеализирует российского политика из-за его позиции по Крыму, однако Путин должен нести ответственность за политические репрессии.

"Я не идеализирую Навального, но не могу принять его позицию по Крыму. Однако с его стороны это было мужественное решение вернуться в Россию после попытки его отравления, организованного ФСБ. Никто в мире не сомневается в личной роли Путина в этом деле", – уточнил Порошенко.

"Действительно, важно посмотреть, как российский народ протестует против коррупции, эрозии демократии и свободы слова в своей стране. По всем этим причинам Запад должен поддерживать Навального путем введения новых санкций против режима Путина, который уже платит очень высокую цену", – подытожил Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, во времена его президентства в сфере антикоррупции в Украине было произведено больше реформ, чем за предыдущие 25 лет.