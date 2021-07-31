Порошенко рассказал, что на самом деле стоит за тезисом Путина об 'одном народе'

Статья кремлевского руководителя с тезисом что украинцы и русские – "один народ", имеет одну цель – публично объявить претензии России на территорию Украины. Президенту РФ Владимиру Путину нужны не Крым и Донбасс, а вся наша страна. Об этом говорится в публикации "Статья Путина не об истории. Это – политический манифест с угрозами соседям", написанной пятым президентом Украины, лидером партии "Европейская Солидарность" Петром Порошенко для Gazeta Wyborcza.

"В сухом остатке статья определяет территориальные претензии России к Украине, и именно это в ней главное! "Наши исторические территории", "территориальные подарки", "ограбленная Россия", "живущие там близкие для нас люди", "условный характер" границ на постсоветском пространстве – вот ключевые слова этого "исследования", если отделить зерна от словесных плевел. Путин вспоминает идею своего политического отца Собчака о возвращении бывших союзных республик к границам 1922 года, с которыми они вошли в состав Союза", – подчеркнул Порошенко.

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Он убежден: настоящая цель публикации статьи главы РФ заключается в подготовке россиян к продолжению агрессии против Украины.

"Ключевые слова статьи демонстрируют непризнание Россией наших границ, пренебрежение ею нормами международного права. Они готовят общественное мнение и вооруженные силы к продолжению агрессии против Украины... Не зря же министр обороны России исторический бред своего Верховного Главнокомандующего приказал изучать в армии, а значит – набивать имперско-шовинистическим шлаком главы российской солдатни, которая в любой момент должна быть готова снова и снова атаковать Украину", – заявил Порошенко.

Пятый президент Украины отметил, что за последние семь лет Россия аннексировала Крым, попыталась захватить Донбасс, большую часть которого нам удалось отбить обратно.

"Кремль планировал из десяти украинских регионов образовать так называемую Новороссию. И главное, почему и затея провалилась – жители этих регионов, которые, хоть в значительном количестве и говорят на русском, считают себя украинцами. И точка", – сказал он.

Порошенко делает вывод: реальные планы Кремля заключаются не в оккупации Крыма и части Донбасса, а в захвате всей Украины.

"Тезис же об "одном народе" показывает, что Путину нужны не Крым и Донбасс. Он посягает на всю Украину, так как отрицает само наше право на отдельное существование как нации и государства. Его образ Украины – Малороссийский федеральный округ как часть единого авторитарного пространства. В таком варианте полной и безоговорочной капитуляции он, возможно, и готов поддержать нашу территориальную целостность – так проглотить легче, чем по частям", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

По мнению политика, кроме ориентации на внутреннего потребителя, статья Путина нацелена также и вовне, в частности, на пророссийски настроенных политиков и граждан Украины.

"Вот в чем ключевые месседжи статьи. Псевдонаучные дилетантские исторические экзерсисы Путина призваны легитимизировать имперские посягательства в глазах русской общественной мысли, которая требует реверансов накануне осенних выборов в Государственную Думу. Очевидно также стремление Кремля подбодрить немногочисленную пятую колонну в Украине, следуя ленинско-сталинской традиции апеллировать к народам через головы их правительств", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин написал статью на украинском языке. В преисполненном пропагандистскими российскими клише и историческими фейками тексте президент РФ вспомнил про "один народ", Малороссию и бандеровцев. Впоследствии Путин заявил, что к написанию статьи его подтолкнуло то, что "миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией". Текст российского президента в соседнем государстве планируют издать отдельной книгой и заставят военнослужащих ВС РФ его изучать.

На пропагандистскую статью Путина отреагировал Петр Порошенко. Он, в частности, заявил, что за последние 160 лет российское руководство нисколько не развилось интеллектуально, а тезисы Путина напоминают описание сумасшедшего дома в известной книге о приключениях солдата Швейка.