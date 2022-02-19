Порошенко раскрыл намерения Путина: повышает ставки, чтобы давить на весь мир

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" назвал только что подписанный указ Путина о военном призыве "повышением ставок и продолжением давления на весь мир".

"Это стопроцентное поднятие ставок, поднятие температуры и продолжение давления на весь мир при подготовке к агрессии в Украине. 5 минут назад состоялось заявление спикера Государственной Думы России Володина, заявившего о том, что если сейчас возникает угроза для граждан Российской Федерации и соотечественников, которые проживают на территории ЛНР и ДНР, они переходят в военные действия", – заявил Порошенко.

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Он также упомянул о демонстративной "эвакуации" мирного населения, начатой оккупантами в ОРДЛО. Она, по мнению политика, может свидетельствовать о росте рисков и угроз, которые политика Путина несет для Украины.

"Вот вам смысл этих сирен. Вот вам смысл детей, которых показывают в рамках информационных кампаний "эвакуации". Вот вам смысл этого указа. Путин – сумасшедший человек, который повышает ставки. И нам на сегодняшний день очень серьезно нужно относиться к рискам и угрозам , которые возникают из-за захватнической политики безумного Путина", – резюмировал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко рассказал, что ждет Путина в случае вторжения в Украину. По словам пятого президента, каждая улица и каждый дом станут для оккупантов адом. Кроме того, Порошенко призвал немедленно выделить деньги для финансирования армии.