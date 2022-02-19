Порошенко назвал конкретные шаги по защите украинских территорий от наступления РФ

В случае широкомасштабного наступления России защитить украинское население может только хорошо обеспеченная армия и силы территориальной обороны, действующие по конкретному плану действий. Эвакуация в сложившейся ситуации – не выход.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. По его словам, армия России может ударить в любой точке Украины, поскольку готовится к войне с применением ракет, в частности баллистических, авиаударов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Порошенко выразил уверенность, что эвакуация будет означать бегство и отступление украинской армии, чего нельзя допустить. Он подчеркнул, что наша страна должна действовать по четко определенному военному плану, в рамках которого можно защитить гражданское население.

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"Мы можем развернуть артиллерийские системы, системы реактивного залпового огня, можем установить контрбатарейные станции, имеющиеся у нас в распоряжении. И точными ударами накрывать артиллерию, обстреливающую гражданские кварталы украинской территории", – подчеркнул Порошенко.

По его словам, чтобы это стало возможным, парламент должен проголосовать за увеличение финансирования армии.

"Увеличьте денежное обеспечение военнослужащих для того, чтобы волонтеры, добровольцы, служившие ветераны имели возможность срочно вернуться в свои части, стать бок о бок. Сейчас уровень комплектации боевых бригад у нас составляет 60%. Это – недопустимо", – считает Порошенко.

Он выразил уверенность, что таким образом удастся защитить и людей, и Украину.

Напомним: в пятницу, 18 февраля, в террористических организациях "Л/ДНР" началась экстренная эвакуация населения на территорию России. Это объяснили якобы наступлением Вооруженных сил Украины.

Людей начали вывозить уже с 19.00 18 февраля, не выпускают боевики только мужчин в возрасте от 17 лет, поскольку они должны быть мобилизованы. Около 21:00 первые автобусы с беженцами прибыли в Ростовскую область. 80 человек – женщин и детей, приехавших тремя автобусами, якобы поселили в санаториях "Звезда" и "Спутник".

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