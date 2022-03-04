Порошенко призвал владельцев аптек срочно их открыть

Петр Порошенко призвал владельцев негосударственных аптек срочно их открыть, потому что дефицит лекарства становится критическим для многих людей.

"Серьезная проблема – медикаменты. Очереди огромные. Вышли с инициативой, чтобы срочно обязать всех владельцев, в том числе негосударственной формы собственности, открыть аптеки", – говорит Порошенко.

"Сегодня нет проблем с лекарством, потому что по гуманитарной помощи любое лекарство нам может быть доставлено мгновенно", – замечает пятый Президент.

Порошенко также сообщил, что для оказания гуманитарной помощи активистки и депутата от "Европейской Солидарности" в разных регионах Украины развернули сеть волонтерских центров.

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"Наши женщины-депутатки активно участвуют в развитии – уже запущена сеть волонтерских центров по всей стране, где оказывают гуманитарную помощь семьям военных, пожилым людям, людям с детьми, которые в условиях гуманитарного кризиса оказались без средств существования, без пищи, без воды", – отмечает Порошенко.

"Мы сегодня, объединившись, помогаем организовать эту работу и охотно это делаем", – резюмирует Петр Порошенко.