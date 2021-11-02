Порошенко призвал срочно принять закон о кислородных станциях

Оппозиция собрала необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания и принятия закона о кислородных станциях в больницах. Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поблагодарил депутатов, которые поставили свои подписи, и призвал срочно принять закон 5460 во втором чтении.

Внеочередную сессию созвали для создания и финансирования масштабной программы установки стационарных кислородных станций на нужды опорных учреждений здравоохранения. Об этом сообщил Петр Порошенко в своем видеообращении.

"Мы все помним, как в прошлом году власти даже не догадывались, что для лечения ководных больных понадобится кислород, и осознали это только тогда, когда люди начали задыхаться. А на этот раз уже искала диверсантов, которые, мол, останавливают кислородные заводы. А может, то олигархи кислород выпили?", – заметил Порошенко.

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"С каждым последующим обострением пандемии мы наблюдаем, что проблема кислорода так и не решена. Как показывает практика, больницы, использующие только кислородные баллоны, первыми сталкиваются с дефицитом кислорода, возникающим во время очередного ухудшения эпидемической ситуации", – констатирует Порошенко.

"Зато заведения, которые чудом смогли установить кислородные станции, в том числе с нашей помощью, не сталкиваются с критической нехваткой кислорода. Оксигенная станция подает кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Поэтому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха.Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение, поэтому мы требуем обеспечить все навозные отделения еще и генераторами. Для чего? Чтобы избежать массового мора в случае веерных отключений электроэнергии, потому что власть дилетантов забыла подготовить энергетику к зиме. Дефицит газа, дефицит угля, дефицит электричества, дефициты ума и дефицит опыта. Вот такой диагноз", – говорит лидер "ЕС".

"Поэтому мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривен. Кубометр кислорода. с портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривен. Таскать по баллонам – еще дороже", – отмечает Петр Порошенко.

"Очевидно, что ковид это надолго, и ответ на этот вызов нуждается не только в тактических, но и стратегических решениях. Проблему кислорода можно и нужно решить раз и навсегда", – говорит пятый Президент.

"Благодарю всех фракций, и даже нескольких смельчаков-слуг, которые, несмотря на давление из Офиса Зеленского, поддержали созыв внеочередного заседания. Требуем, чтобы уже завтра законопроект рассмотрел бюджетный и медицинский комитет, а уже в четверг руководство парламента обязано созвать внеочередное заседание", – уверен Петр Порошенко.

"Только вчера за один день умерло от ковида 700 украинцев. Нет ничего важнее, чем спасать жизнь людей. Так что я призываю "Слуг" вспомнить, что они – не слуги Зеленского, и поддержать этот наш законопроект", – резюмирует лидер партии.