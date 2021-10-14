Порошенко принял участие в тактических сборах ветеранов и предупредил власти о 'красных линиях'. Фото

В лагере "Скажені птахи" прошли первые тактические сборы ОО "Res_Publika. Брати по зброї". Эта общественная организация объединяет ветеранов войны против российской агрессии. На тактические сборы прибыл пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Символично 14 октября в День Защитников и Защитниц Украины на сборы приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

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Петр Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведки.

Ветераны войны с Россией дали торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО "Res_Publika. Брати по зброї", ветеран войны, морской пехотинец Андрей Пидлисный. Участники организации присягнули придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих побратимов; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим товарищам; всегда быть готовым встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце и с оружием в руках.

"Дорогие боевые побратимы и сестры, дорогие Брати по зброї", дорогие украинцы! В этот святой день я хочу поздравить вас с Днем Защитников и Защитниц. История этого дня украинской армии уходит корнями в тысячелетие. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День УПА", – сказал Порошенко ветеранам войны против российской агрессии.

"В 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили российского агрессора. И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я как Верховный Главнокомандующий принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", – напомнил Порошенко .

"Мы служим государству Украина и украинскому народу, делаем все возможное, чтобы отстоять нашу свободу, нашу независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО. И еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019-го – это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", – предостерег Петр Порошенко.

"На нас с вами лежит огромная ответственность. Это движущая сила изменений нашего государства. Поэтому сегодня мы здесь. Я здесь, чтобы вас поблагодарить", – сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Главные наши с вами победы еще впереди. И мы с вами никому не дадим разрушить то государство, которое мы начали строить в 2014 году и очень много сделали за 5 лет... Одним из основных наших достижений была перестройка армии. Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные силы Украины. Наша с вами задача – держать порох сухим. И мы всегда будем наготове", – резюмирует Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что утром 14 октября Петр Порошенко вместе с женой Мариной почтил память защитников, погибших в боях за Украину: чета посетила церемонию, которая состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины. Этот мемориальный комплекс, где ежедневно вспоминают погибших в разные годы защитников Украины, отдавая дань уважения каждому из них ударами колокола, был открыт 14 октября 2018 года.