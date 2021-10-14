Порошенко почтил память защитников, погибших в боях за Украину

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с ветеранами войны против российской агрессии, семьями погибших героев, общественными активистами и депутатами почтил память павших на войне защитников Украины. Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Церемония чествования состоялась в мемориальном комплексе "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины, который был открыт 14 октября 2018 года.

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Мемориальный комплекс был создан при содействии и по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. В мемориале ежедневно совершается ритуал поименного упоминания воинов Вооруженных сил, погибших в день ритуала, начиная с 1992 года, в боях за Украину или в миротворческих миссиях. После каждой фамилии раздается звон памяти.

"Они отдали жизнь за Украину – лучшие ее сыновья и дочери. Благодаря их героизму и сапоможертвованию украинский народ есть и будет. Это благодаря украинским военным была остановлена российская агрессия, которая так дерзко началась. Это благодаря им Киев, Днепр, Львов, сотни наших городов и десятки тысяч сел и поселков имеют возможность жить мирной жизнью", – написал Порошенко в Facebook.

Семье погибшего морпеха Ярослава Журавля вручили общественную награду – Знак народного почета "Слава Украине".

Дочь погибшего героя Ярослава Журавель в этом году стала лицеисткой Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Ярослава говорит, что хочет, как и отец, служить в морской пехоте.

"Война унесла ваше детство. Но мы не остановимся. И мы победим. Я это обещаю в этом святом месте. Я прошу отца принять награду народного почета – это то малое, что мы можем сделать", – говорит Герой Украины, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордейчук, легендарный "Сумрак".

"Так в жизни сложилось, что мой сын давал присягу украинскому народу. А вчера его дочь дала обещание. Он это все видит. Мы гордимся своей внучкой и сыном. Слава Украине!", – сказал отец Героя Сергей Журавель.

Как известно, "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского присвоить погибшему морпеху Ярославу Журавлю высокое звание Герой Украины.

"Сегодня защитники и защитницы Украины – современные герои, благодаря которым Украина есть и будет. Они – лучшие сыновья и дочери нашего государства, которые защитили и защищают ее от российской агрессии"... Сила, отвага, мужество и вера для них не пустые слова – с ними они ежедневно стоят на страже нашей Независимости. Независимости для наших детей, внуков, грядущих поколений. "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет...". И от щита, которым стали для нас наши Вооруженные Силы. Бесконечная благодарность вам за то, что неустанно приближаете нашу Победу", – пишет Порошенко.

"Искренне поздравляю с праздником наших воинов. В первую очередь, тех, кто несет службу на передовой, в зоне Операции объединенных сил. Поздравляю всех украинцев с Днем защитников и защитниц Украины Слава нашим воинам! Слава Украине!", – добавил пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко с новоизбранным главой ПА ОБСЕ обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе.