Порошенко предложил ввести 50% налоговые льготы бизнесменам, которые вернутся в Украину

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Форуме "От фундамента государственности к Украине будущего" в Харькове предложил план экономического роста Украины. Порошенко подчеркнул, что ВВП Украины должен расти не менее чем на 8% в год, тогда будет ощутимо расти и благосостояние граждан.

"Если вы хотите, чтобы развивалась наша экономика, чтобы мы двигались в Европу не только в видосиках, а реальными конкретными шагами, что нам надо делать? Нам надо создавать такой же инвестиционный климат и такое же налоговое законодательство, как в странах наших соседей – Румынии, Болгарии, Польши, Чехии", – отметил Петр Порошенко. Его процитировала пресс-служба "Европейской Солидарности".

"Мы заинтересованы, чтобы украинцы возвращались в Украину. Квалифицированные, с деньгами, создавали новые производства. В Польше практика – до 50% налоговых льгот, если ты после 3 лет за границей вернулся сюда и основал свое производство. Будем вносить", – сказал пятый президент.

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"Абсолютная защита от силовиков. Забрать те позорные полномочия в СБУ, прокуратуры, полиции, службы экономической безопасности, налоговой. То, что они обещали и не сделали", – отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Сделать налог на выведен капитал. То, что мы требовали. Если человек вкладывает средства в развитие – не надо из него брать налоги", – подчеркнул Порошенко.