Порошенко подал иск к Геращенко, его вызывают в суд: появились подробности

Заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко вызвали в Печерский райсуд Киева по иску к нему и МВД лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Политик требует от них опровержения заявлений о якобы его причастность к акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

О таких намерениях накануне с трибуны Верховной Рады объявил нардеп Андрей Парубий. Известно, что Геращенко в судебную инстанцию должен явиться 23 июля.

Так, во время выступления в кругу коллег возле трибуны Парубий напомнил о слежке за депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко. В партии обвинили власти и связали такие действия с заявлениями о причастности к событиям 20 марта в ОП.

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"Считаем, что незаконная слежка может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбивке стекол на двери на Банковой. Порошенко направил иск к МВД и лично Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, унижающей честь и достоинство, наносящей ущерб репутации", – пояснил парламентарий.

Речь идет о высказываниях заместителя главы МВД, который говорил, якобы пятый президент и действующий народный депутат Порошенко был "заинтересован в провокациях под ОП" во время акции сторонников на тот момент осужденного Сергея Стерненко. Таким мнением Геращенко поделился в прямом эфире "Радио Свобода".

Отметим, что дело по иску Порошенко в Печерском райсуде зарегистрировано под №757/18007/21-ц. Судьей в нем выступит Хайнацкий Евгений Сергеевич.

"Вызывается Геращенко как ответчик на 11:30 23.07.2021, зал 337, дело 757/18007/21-ц, истец Порошенко Петр Алексеевич, о защите чести, достоинства и деловой репутации... Добавить приложения: копия постановления об открытии производства по делу от 13.04.2021 года; исковое заявление с приложениями. Последствия неявки – ст. 223 ГПК", – говорится на сайте судебной инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал хулиганством действия участников акции под ОП 20 марта и пообещал ответственность для виновных.