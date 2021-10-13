Порошенко с новоизбранной главой ПА ОБСЕ обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт. Глава "ЕС" поздравил Седерфельт с избранием на высокий пост главы ПА ОБСЕ и пожелал успехов в деле обеспечения мира, безопасности и стабильности в регионе ответственности Организации.

Как сообщила пресс-служба партии, Порошенко подробно обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию с безопасностью на оккупированном Донбассе. Стороны выразили решительное осуждение решения РФ заблокировать продление мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через российско-украинскую государственную границу ("Гуково" и "Донецк").

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"Минские договоренности для меня – это самые обстоятельные, главные договоренности. И их надо обязательно соблюдать и уважать. Я также очень благодарна наблюдателям ОБСЕ, и мне очень жаль, что Россия ветировала продолжение их миссии на границах. Я считаю, что это необходимость – иметь там наблюдателей, иметь там глаза, видеть, что там действительно происходит, не нарушаются ли положения договоренностей. Нам очень нужны отчеты от наблюдателей из Донецкой, Луганской областей. И то, что мы больше не можем выполнять там миссию – очень плохо. Люди там живут в очень тяжелых условиях", – отметила Седерфельт.

Стороны отметили роль СММ ОБСЕ в поиске мирного урегулирования и поддержали важность продолжения ее деятельности в полном объеме.

"Героические наблюдатели миссии ОБСЕ день за днем презентовали всему мировому сообществу правдивую информацию о российской оккупации в Украине. Я был очень разочарован, что Россия заблокировала продолжение этой миссии в 2021 году. Потому что ОБСЕ очень эффективная организация, и то, что Россия заблокировала ее миссию – в очередной раз подтверждает, что она несет ответственность за поставки оружия и наемников на восток Украины", – отметил пятый президент.

Порошенко выразил уверенность в необходимости более активного привлечения ОБСЕ к безотлагательному освобождению Россией политических заключенных на оккупированных территориях, включая представителей крымскотатарского народа.

Особое внимание уделили вопросам деоккупации Крымского полуострова. Стороны подчеркнули важность участия ОБСЕ в соответствующих международных инициативах, включая Крымскую платформу.

Стороны обсудили вызовы в сфере демократии в Украине, проблемы обеспечения верховенства права, судебной реформы, обеспечение свободы СМИ и устойчивости институтов государства, прежде всего в контексте угроз парламентаризму в Украине. Отмечено, что эффективная борьба с коррупцией должна оставаться среди неоспоримых приоритетов Украины.

В конце встречи достигнута договоренность поддерживать дальнейшие контакты по затронутым вопросам.