Порошенко обсудил с премьером Хорватии важные для Украины вопросы

Пятый Президент Украины, народный депутат Петр Порошенко встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Порошенко выразил благодарность Хорватии за многолетнюю и твердую поддержку Украине как в противодействии российской агрессии, так и на пути интеграции в ЕС и НАТО.

Было высоко оценено привлечение Загреба к инициативе "Крымская платформа", основы которой совместными усилиями были заложены, начиная с 2014 года, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

"Я очень рад приветствовать сегодня в Киеве большого друга Украины, большого евроинтегратора Андрея Пленковича, с которым мы очень хорошо знакомы уже много лет, который внес огромный вклад в европейскую и евроатлантическую интеграции Украины. И такой высокий уровень представительства Хорватии, в том числе для участия в "Крымской платформе", в праздновании годовщины нашей Независимости свидетельствует о том, что Украина остается среди первых приоритетов Хорватии и Европейского Союза", – отметил Порошенко.

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"Все мы должны помнить, что Украина была одной из первых стран, признавших независимость Хорватии. Это было в 1991, до того, как нашу независимость признали члены Европейского спивтоваривства. И мы всегда поддерживаем эту специальную связь, солидарность и дружеские отношения с Украиной. Петр Порошенко сделал очень большой вклад для принятия европейских ценностей и для защиты национальных интересов Украины. А также для того, чтобы сделать из Украины государство, которое стремится стать частью Европы. И я был очень рад поддержать эту инициативу", – говорил Пленкович.

Стороны подчеркнули важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Порошенко отметил опасности запуска "Северного потока-2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность. Было отмечено, что пока продолжается российская агрессия и оккупация украинских территорий энергетическая безопасность нашего государства и газовый транзит будут под угрозой гибридных атак Кремля.

Высказано убеждение в том, что украинская борьба должна оставаться в топе международного и европейского порядка дня.

Стороны обсудили ситуацию в деле укрепления демократии и устойчивости институтов государства в Украине. Важное внимание посвящено борьбе с коррупцией и опасности любых проявлений возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине.

Пятый президент и глава правительства Хорватии обсудили пути укрепления партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии.

"Я благодарен за возможность координации действий и на двустороннем уровне, и на уровне межпартийном. EPP – наша семья Европейской Народной Партии. И по европейской интеграции в рамках Европейского Союза", – резюмировал Порошенко.