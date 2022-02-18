Порошенко призвал дать доступ на фронт иностранным и украинским журналистам

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть дать возможность работать на Донбассе как иностранным, так и украинским журналистам. Он подчеркнул, что такие меры позволят фиксировать реальные события на фронте.

Об этом политик заявил 18 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он пояснил, что СМИ помогут разрушить какие-либо информационные стратегии президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Власти должны немедленно снять все ограничения для журналистов, они должны приехать на фронт со всего мира", – подчеркнул Порошенко.

Лидер "ЕС" отметил, что в первую очередь это должно касаться иностранных журналистов.

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Также Порошенко напомнил, что, когда на Донбассе был сбит рейс МН 17, власти пригласили всех журналистов и они транслировали правду.

"Это разрушение информационной войны, информационной стратегии Путина о вранье про Украину", – пояснил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля, когда оккупанты вели массированные обстрелы, был организован перелет иностранных журналистов на Донбасс, а именно – в Станицу Луганскую, где под вражеский огонь попал детский сад.