Порошенко призвал дать доступ на фронт иностранным и украинским журналистам
Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал нынешнюю власть дать возможность работать на Донбассе как иностранным, так и украинским журналистам. Он подчеркнул, что такие меры позволят фиксировать реальные события на фронте.
Об этом политик заявил 18 февраля в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он пояснил, что СМИ помогут разрушить какие-либо информационные стратегии президента РФ Владимира Путина (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Власти должны немедленно снять все ограничения для журналистов, они должны приехать на фронт со всего мира", – подчеркнул Порошенко.
Лидер "ЕС" отметил, что в первую очередь это должно касаться иностранных журналистов.
Также Порошенко напомнил, что, когда на Донбассе был сбит рейс МН 17, власти пригласили всех журналистов и они транслировали правду.
"Это разрушение информационной войны, информационной стратегии Путина о вранье про Украину", – пояснил политик.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 февраля, когда оккупанты вели массированные обстрелы, был организован перелет иностранных журналистов на Донбасс, а именно – в Станицу Луганскую, где под вражеский огонь попал детский сад.