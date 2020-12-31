Порошенко: массовое вакцинирование нужно провести не позднее марта-апреля, иначе будет катастрофа

Массовую вакцинацию украинцев от коронавируса необходимо обеспечить в марте-апреле, иначе Украину ожидает катастрофа.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в интервью "5 каналу". Он отметил, что прежде всего нужно провести одномоментное тестирование, чтобы выявить пути распространения коронавируса и остановить болезнь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Нужно сразу проверить все контакты, иначе тестирование не будет имеет смысла; следует сконцентрировать тех, кто имел контакты с положительными тестами на коронавирус", – сказал Порошенко.

"Мы должны сделать полное тестирование сейчас, до марта. Нам следует разработать программы, которые бы обеспечили изоляцию тех, у кого тест будет положительным. Начиная с конца марта, в начале апреля, мы имеем возможность, я это подчеркиваю, протестировать львиную долю украинцев по крайней мере группы риска, чтобы обеспечить разрыв цепи и остановить распространение болезни. И срочно вакцинировать остальные", – считает пятый президент.

"Любые позиции по локдауну, изоляции должны видеть свет в конце тоннеля. Свет в конце тоннеля – это вакцинация. Хочу сказать, что на сегодняшний день в Великобритании уже вакцинированы более 600 000 человек. По состоянию на сейчас во многих странах, начиная от Израиля и заканчивая Соединенными Штатами Америки, десятки и сотни тысяч вакцинированных. Скажите, пожалуйста, а сколько в Украине людей прошли вакцинацию? Ноль!" – констатировал Петр Порошенко.

"Если сейчас не будут брошены все усилия для того, чтобы обеспечить не позднее марта-апреля вакцинацию, Украина окажется в катастрофе", – подчеркнул он.

Порошенко привел данные по расследованию журналистов ВВС о том, что Украина в отличие от других стран мира предсказала получение лишь 8 млн доз на весь 2021. "Это означает, что провакцинировано может быть максимум 4 млн человек до 2022 года", – заметил Порошенко.

"Мы должны обеспечить, как пишут журналисты ВВС, не менее 20-22 миллионов доз вакцины. Потому что это и есть покрытие всех групп риска: медицинских работников, лиц пожилого возраста, в первую очередь, дома престарелых, учителей, воспитателей, сотрудников правоохранительных органов, представители социальных служб – их количество составляет 20 млн. Абсолютно бессмысленно остановиться на 2 или 4 миллионах доз вакцины", – считает Петр Порошенко.

"Но речь идет не только о том, чтобы мы закупили эту вакцину. Речь идет о том, чтобы начиная с декабря был создан механизм логистики, потому что вакцины предусматривают такую логистику, которой у нас просто не существует. Так же, как не существует нигде в мире. Потому что при температуре -18 эти вакцины не сохранишь. Если она попадает в температуру 15-18 градусов, вакцина тут же теряет свои свойства, которые помогают лечить", – сказал Порошенко. Он отметил, что власти имеют два месяца для того, чтобы создать логистику для вакцинации.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в больницы Ривненской и Тернопольской областей доставили кислородные концентраторы, приобретенные на средства Фонда Порошенко и ОО "Дело общин". Медучреждения сейчас находятся на передовой в лечении больных COVID-19.