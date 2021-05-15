Порошенко: контроль власти над КСУ является крайне опасным для Украины

Назойливое желание нынешней власти подмять под себя Конституционный Суд является крайне опасным для Украины.

Об этом во Львове на форуме депутатов "Европейской Солидарности" заявил лидер партии, пятый президент Петр Порошенко.

Он отметил, что для контроля над КСУ внесли норму об избрании судей в закон о сельских старост.

"Скажите, какое отношение сельские старосты имеют к формированию Конституционного Суда? Где старосты – и где Конституционный Суд? В одном законе. Это произошло в прошлом месяце, и изменения в порядке назначения судей Конституционного Суда подвели в изменении порядка назначения старост", – возмутился Порошенко.

"Это позор для Украины. Это видел весь мир. И для чего они это делают? Потому что им нужен ручной Конституционный Суд, который бы не мешал, а то и помог строить авторитарный режим, узурпацию власти", – отметил пятый президент.

"Глядя на такое назойливое стремление власти подмять под себя Конституционный Суд, я бы не исключал, что они по примеру Януковича, уже мечтают о возвращении Конституции в редакции 1996 года и модели единоличной президентской власти", – сказал Порошенко.

"В феврале мы еще поддержали решение СНБО о закрытии прокремлевских каналов. Сейчас мы надеялись, что сразу же будут предъявлены обществу факты терроризма. Большинство общества было убеждено, что власть руководствуется национальными интересами. Дальнейшие действия все больше убеждают в том, что такой мощный орган как СНБО используется с целью создания режима личной власти", – констатировал Порошенко.

"Я твердо убежден, что беспристрастный суд, свобода слова и свободные выборы – все это нужно для того, чтобы Украину наконец приняли в НАТО и Европейский Союз. И наоборот, если этого не будет, двери НАТО для Украины будут закрытыми", – предостерег пятый президент.

"Украинский народ несколько раз доказывал, что он способен защищать демократию. Но это очень опасно в условиях войны против российкого агрессора. Надо иметь ответственную государственную позицию. И не доводить угрозу существование государства на необходимость вашим больным представлениям об объеме вашей власти", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко считает, что постановление правительства о новом порядке оформления субсидий должно быть немедленно отменено, а украинцам их должны переназначить автоматически.