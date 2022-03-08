'Поражение Путина в этой войне неизбежно': Пионтковский пояснил, почему провалился план по захвату Украины. Видео

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский считает, что поражение Владимира Путина в войне против Украины неизбежно – это понимают даже в Москве, не понимает только сам президент страны-агрессора. В будущем Путина может ждать смертная казнь, а россиянам придется "отмываться" от него долгие годы, если Россия вообще не перестанет существовать.

По мнению Пионтковского, Украина уже одержала большую победу – моральную, политическую и даже военную. Видеозапись обнародовало издание "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Публицист пояснил, что планом Путина был блицкриг и режим "change" – поставить своих марионеток у власти и подчинить себе всю Украину, а потом ее расщепить по кусочкам. Теперь же всем стало понятно, что этот план немыслим, он никогда не осуществится.

Видео дня

"Я думаю, что в Москве это ясно всем, в Генеральном штабе, но беда в том, что одному безумному человеку в Кремле это еще не ясно. Придется ему внушать эту мысль очень сильными средствами", – сказал он.

По мнению Пионтковского, переломить ход войны и окончательно оформить украинскую победу может лишение России преимущества в воздухе – закрытое небо над Украиной.

"No fly zone – позорное поражение русской армии, переворот в Москве, арест, выдача его международному трибуналу. Я думаю в отношении такого преступника будет применена исключительная мера – смертная казнь через повешение", – добавил россиянин.

Он сказал, что немцам пришлось "отмываться" от Гитлера как минимум 70 лет. "Так же и русским придется, если вообще сохранится Российское государство, потому что поражение Путина неизбежно", – подчеркнул Пионтковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путину не удастся одержать победу в войне, которую он начал в Украине. Украинцы показывают настолько сильное и героическое сопротивление, что победа Путина больше не выглядит для всего мира неизбежной, считает высший офицер Вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны Тони Радакин.

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