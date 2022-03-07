Победа Путина в Украине больше не видится 'неминуемой' из-за героизма украинских защитников – глава ВС Великобритании

Главе страны-агрессора России Владимиру Путину не удастся одержать победу в войне, которую он начал в Украине. Украинцы показывают настолько сильное и героическое сопротивление, что победа Путина больше не выглядит для всего мира неизбежной.

Об этом сказал высший офицер Вооруженных сил Британии, начальник штаба обороны Тони Радакин, сообщает издание The Sun. При этом он предупредил, что боевые действия в Украине могут усилится в любой день.

Радакин также отметил: по мере того, как неудачное вторжение затягивается, власть утекает из Кремля, но война при этом "может стать еще более кровавой".

По словам британского военного, за неделю войны в Украине российская армия потеряла больше войск, чем Британия за 20 лет в Афганистане. Он отметил, что исходя из таких данных, Россия просто не может продолжать вторжение в украинское государство.

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"Мы знаем, что некоторые передовые части российских сил уничтожены. Это вторжение идет не очень хорошо для России. Россия страдает", – отметил Радакин

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор уже выпустила 600 ракет по Украине, а 95% сил, которые она сосредоточила вокруг страны, – уже задействованы. Кроме того, большая колонна оккупантов, растянувшаяся на 65 км недалеко от Киева, вероятно, застряла без топлива, заявил высокопоставленные чиновник Министерства обороны США

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию душат санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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