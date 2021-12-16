Подивився журналістське розслідування "Слідство Інфо", яке зафіксувало спільне проживання родин ексзаступника МВС Гогілашвілі, його дружини - помічника Президента Маші Левченко з керівником ГУР Будановим.

Висновок 1. Навіщо всі ці охоронці, собаки та номери прикриття, якщо журналісти неділями це все фіксують? Чисті понти за наші гроші.

Висновок 2. Якщо країна у стані війни дозволяє постійно перебувати в кабінеті Президента дружині чоловіка з російським паспортом і навколофсбшною діяльністю - це величезна проблема держбезпеки. Якщо при цьому вони вдвох просувають на посаду голови ГУР свого друга і сусіда - це руйнація всіх правил і бар‘єрів.

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Висновок 3. Ми побачили систему цінностей 95 кварталу. Саме так ще з часів цепур, малинових піджаків в крутих тачках під охороною биків вони уявляли топ життя. Тепер нарешті дорвалися.

Вертольот МЧС для святкування дня народження? Легко!

Бронеавтомобіль з охороною ГУР для друга і сусіда? Нема проблем!

Возити сина в бронеавтомобілі "Альфи"? Аякже!

Вони так і не зрозуміли, що це в минулому. Ніхто (!) з їх попередників такого собі не дозволяв. Ні Президент Порошенко, ні Прем‘єр Яценюк та Гройсман, ні спікери, ні керівники АПУ, ні генпрокурори не жили на держдачах, тим більше - в будинках "короля обналу". Ніхто з них не використовував працівників СБУ та ГУР, їх номери прикриття та технічні пристрої для власної охорони.

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Мудрий Єжи Лєц казав: " Якщо маленькі карлики відкидають довгі тіні, значить, ви живете при закаті Імперії"