Наблюдать за тем, как Владимир Путин вместе с соратниками, дипломатами и пропагандистами пытается отползти от последнего окопа и вместе с тем не потерять лицо, можно до бесконечности. Еще недавно в Кремле делали многозначительные паузы, когда отвечали на вопрос, нападет ли Россия на Украину в случае, если Запад не согласится с наглым ультиматумом российского президента об ограничении суверенитета НАТО и бывших советских республик.

Сейчас постоянный представитель России при ООН Василий Небензя делано удивляется, когда Москву подозревают в готовности напасть на Украину в случае, если в НАТО не согласятся с российскими требованиями. Но тогда возникает простой вопрос: а зачем вообще Россия выдвигала ультиматум, если не собиралась применять силу и при этом прекрасно понимала, что нет в НАТО такой страны, которая согласилась бы с подобным подходом?

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Брали на понт. Сами себя убедили, что все испугаются и капитулируют. В результате добились совершенно противоположного эффекта. Украинский вопрос превратился в центральный вопрос мировой политики - даже в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и Донбасс, ее война с Украиной воспринималась скорее как локальный конфликт на постсоветском пространстве. Неприятно, конечно, но непосредственно Западу не угрожает, ограничимся осторожными санкциями. Теперь оказалось, что вопрос выживания Украины - это вопрос выживания Запада как цивилизации. Потому что, если согласиться с российским подходом, то завтра западным странам будут диктовать правила игры из Москвы, а послезавтра - из Пекина. Вернее, из Пекина - уже вчера.

Именно поэтому Киев, а не Москва внезапно стал центром мировой дипломатии. Путину остается жаловаться на жизнь президенту Ирана и премьер-министру Венгрии (Орбан, разумеется, поддержал ответ НАТО на российский ультиматум, но в Кремле об этом не упоминал). В Киеве уже побывали премьер-министры Великобритании, Польши и Нидерландов - кого здесь только не будет в ближайшие недели! Именно поэтому российские требования ограничить чужой суверенитет вызвали тревогу в нейтральных странах - и в Швеции, и тем более в Финляндии на самом высоком уровне заявили, что не Путину решать, вступать этим странам в НАТО или нет. Именно поэтому в Китае, чье руководство, конечно же, поддерживает и разделяет сам российский подход к чужому суверенитету, заявили, что хотели бы мирного разрешения кризиса. И я не сомневаюсь, что именно это Си Цзиньпин заявит Путину, когда последний прибудет к нему на ковер.

Уже не раз приходилось писать, что если у России остался один-единственный рычаг давления на украинский народ в виде угрозы войны и оккупации, то это уже свидетельствует о крупнейшем геополитическом поражении путинского режима в ХХI веке, сравнимом разве что с бесславным крахом Советского Союза в веке ХХ. Но попытка возрождения погибшей империи завершится ничем даже не из-за этого. А из-за того, что главный инструмент давления Путина на Украину и цивилизованный мир - это даже не война, не угроза уничтожить и оккупировать. Главный инструмент давления - это путинские понты.