Пономарев объяснил, почему Путин закрыл авиасообщение с Турцией на полтора месяца

Российский президент Владимир Путин устроил Турции политический демарш из-за ее геополитических маневров, в том числе военной помощи и международной поддержки Украины.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, комментируя решения Кремля о приостановке авиасообщения между Турцией и Россией до 1 июня 2021 года.

"Это действительно демарш. Турки постоянно наращивают военные поставки в Украину, особенно беспилотников, плюс риторика относительно военных кораблей, что пропустят, а что нет – вот это Москву, конечно, раздражает очень сильно. Кремль решил отреагировать", – уточнил Пономарев.

По его словам, закрытое авиасообщение и отмена туристических чартерных рейсов стала неприятностью больше для россиян, чем для турков. Это не тот случай, как было в 2018 году (тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, нарушивший ее воздушное пространство. – ред), когда закрытие авиасообщения между странами действительно стало неожиданным для турецкой стороны.

"Российские туристы – важная тема в Турции, но там сейчас разгар эпидемии коронавируса, из-за чего введено много ужесточений и локдаунов. Пассажиропоток на много меньше и многие психологически готовы к разного рода ограничениям", – отметил Пономарев.

В тоже время, по его словам, Турция – единственная страна, которая предпринимает политические шаги не на уровне каких-то личностных интересов отдельных политиков, а на основе долгосрочной и продуманной политики.

"Они последовательно играют на обострение по всему периметру для повышения собственного лидерства. Ничего нового Эрдоган Зеленскому не сказал, кроме поддержки Украины вступить в НАТО. Но учитывая маргинальное положение самой Турции в НАТО, это заявление стоит рассматривать как заметную перчатку, брошенную не только России, но и Германии с Францией", – уточнил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает намерение Украины в ближайшее время получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.