Помпео открыто выступил против России и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео открыто выступил против России и ее президента Владимира Путина и напомнил, как администрация Дональда Трампа поддерживала Украину.

Серия публикаций об этом появилась в его Twitter. В частности, Помпео заявил, что США "должны относиться к России так же, как и к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять".

"Россия, Россия, Россия... Поговорим о России, сквозь этот шум. Ни одна администрация не была столь жесткой в отношении России, как мы. Точка. Полный стоп. Посмотрите на факты", – написал он.

Помпео высказался о России Twitter Secretary Pompeo

Госсекретарь напомнил о санкциях против РФ и россиянах и давление на российскую газовую индустрию, при этом назвал Путина "КГБ-шником на пенсии".

Госсекретарь назвал Путина "КГБ-шником на пенсии" Twitter Secretary Pompeo

"США должны относиться к России так же, как и к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять", – написал Помпео.

Глава Госдепа призвал не доверять России Twitter Secretary Pompeo

Глава Госдепа США отметил поддержку Украины в противодействии России.

"Огромный шаг вперед: я издал Крымскую декларацию, отменившую запрет на предоставление летальной военной помощи Украине. Обама бы не прислал оружие борцам за свободу. Мы это сделали", – уточнил он.

Помпео напомнил о Крымской декларации Twitter Secretary Pompeo

Помпео вспомнил о поездке в Украину, во время которой встретился с ранеными военными в госпитале в Киеве. Он также написал о поддержке религиозных свобод.

"Мы действовали на разных фронтах против России, в том числе религиозных свобод. Я прояснил, что США поддерживают международное признание Православной церкви Украины, помог митрополиту избежать российского влияния".

Госсекретарь вспомнил визит в Киев Twitter Secretary Pompeo

Госсекретарь вспомнил визит в Киев Twitter Secretary Pompeo

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Госдеп США начал процесс передачи дел избранному президенту от Демократической партии Джо Байдену. По словам Помпео, будет сделано все, что "нужно по закону".