Помпео відкрито виступив проти Росії та Путіна

Держсекретар США Майк Помпео відкрито виступив проти Росії та її президента Володимира Путіна та нагадав, як адміністрація Дональда Трампа підтримувала Україну.

Серія публікацій про це з’явилася в його Twitter. Зокрема, Помпео заявив, що США "мають ставитись до Росії так само, як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти".

"Росія, Росія, Росія… Поговорімо про Росію, крізь цей шум. Жодна адміністрація не була настільки жорсткою щодо Росії, як ми. Крапка. Повний стоп. Гляньте на факти", – написав він.

Помпео висловився про Росію Twitter Secretary Pompeo

Держсекретар нагадав про санкції проти РФ та росіян та тиск на російську газову індустрію, водночас назвав Путіна "КДБ-вцем на пенсії".

Держсекретар назвав Путіна "КДБ-вцем на пенсії" Twitter Secretary Pompeo

"США мають ставитись до Росії так само як і до комуністичного Китаю: не довіряти й перевіряти", – написав Помпео.

Глава Держдепу закликав не довіряти Росії Twitter Secretary Pompeo

Очільник Держдепу США наголосив на підтримці України у протидії Росії.

"Величезний крок уперед: я видав Кримську декларацію, яка скасувала заборону надання летальної військової підтримки Україні. Обама б не надіслав зброю борцям за свободу. Ми це зробили", – уточнив він.

Помпео нагадав про Кримську декларацію Twitter Secretary Pompeo

Помпео пригадав про поїздку до України, під час якої зустрівся із пораненими військовими у госпіталі в Києві. Він також написав про підтримку релігійних свобод.

"Ми діяли на різних фронтах проти Росії, зокрема релігійних свобод. Я прояснив, що США підтримують міжнародне визнання Православної церкви України, допоміг митрополиту уникнути російського впливу".

Держсекретар згадав візит до Києва Twitter Secretary Pompeo

Держсекретар згадав візит до Києва Twitter Secretary Pompeo

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Держдеп США почав процес передачі справ обраному президенту від Демократичної партії Джо Байдену. За словами Помпео, буде зроблено все, що "потрібно згідно із законом".