Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов для помощи Украине: должен положить конец войне

Украина сейчас нуждается в большем, чем просто сочувствие и солидарность. Ей нужны реальные действия от стран ЕС, которые помогут приостановить российскую агрессию. Поэтому Польша, Чехия и Словения подготовили план из 10 пунктов, которые должны повлиять на установление мира.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он добавил, что киевские власти намного смелее лидеров многих стран.

План международных партнеров предусматривает:

отключение РФ от международной платежной системы SWIFT;

создание системы предоставления убежища русским военным, отказывающимся исполнять преступные приказы Кремля;

прекращение пропаганды Кремля на своей территории, что никоим образом не касается ограничения права на свободу слова;

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блокировка российских кораблей в портах;

блокировка автомобилей России, прибывающих в Европу;

введение санкций против всей бизнес-среды РФ, а не только самых влиятельных олигархов;

завершение действия виз для всех российских граждан;

введение санкций против всех членов партии "Единая Россия";

запрет на экспорт в РФ технологий, которые могут быть использованы для войны;

исключение России из всех интернациональных организаций.

Премьер добавил, что на этом останавливаться не стоит. Если Кремль не прекратит военные действия в Украине, нужно идти дальше и начинать в Киеве миротворческую миссию под эгидой НАТО и ЕС. "У нас нет выбора: мы должны защищать народ Украины нашими собственными щитами".

Моравецкий отметил, что мир должен остановить Путина сейчас, пока он не пошел дальше. Также он добавил, что угрозы Кремля ядерным оружием не могут являться поводом к пассивности. "Мы должны осознавать эту угрозу, но она не может нас сдержать", – подытоживает чиновник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский выступил на саммите НАТО с речью.

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