Польша официально заявила о готовности отдать США самолеты, о которых просит Украина

Министерство иностранных дел Польши официально подтвердило, готовность бесплатно предоставить свои Миг-29 в распоряжение правительства США. Страна разместит все свои истребители на авиабазе Рамштайн в Германии.

Об этом сказано в заявлении министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау, опубликованном на официальном сайте ведомства. Он подчеркнул, что такое решение было принято после консультаций между президентом и правительством.

В то же время Польша попросила США предоставить ей подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями, страна готова немедленно установить условия покупки самолетов. Польское правительство призвало других союзников по НАТО – владельцев самолетов МИГ-29 – действовать в том же ключе.

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Напомним: ранее стало известно, что Польша может предоставить Украине свои самолеты советского образца в замен на американские истребители F-16. Страны начали прорабатывать такую схему после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с призывом предоставить стране мощную военную помощь.

Ранее Сухопутные войска ВСУ в Facebook сообщали, что страны-партнеры Украины Болгария, Польша и Словакия должны передать 70 самолетов для обороны нашего государства. Речь идет о военных Миг-29 и Су-25.

Как сообщалOBOZREVATEL, члены Конгресса США 7 марта призвали администрацию президента Джо Байдена содействовать немедленной переброске истребителей в Украину из стран НАТО и стран Восточной Европы. Так они отреагировали на соответствующее обращение президента Украины Владимира Зеленского к США, которое он сделал 5 марта.

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