Сенаторы потребовали от Байдена немедленно помочь Украине с истребителями - Reuters

Члены Конгресса США в понедельник, 7 марта, призвали администрацию президента Джо Байдена содействовать немедленной переброске истребителей в Украину из стран НАТО и стран Восточной Европы. Так они отреагировали на соответствующее обращение президента Украины Владимира Зеленского к США, которое он сделал 5 марта.

Об этом сообщает Reuters.

Тогда Зеленский попросил у западных стран передать Украине самолеты, произведенные в России, для защиты от российских оккупантов. Ведь на российских самолетах украинские пилоты могут летать без дополнительной подготовки. А такие самолеты есть на вооружении у некоторых европейских стран

Американские сенаторы выступили за удовлетворение просьбы украинского президента.

"Сенатор Боб Менендес, председатель комитета по международным отношениям, написал госсекретарю Энтони Блинкену и министру обороны Ллойду Остину письмо с призывом к Вашингтону взять на себя обязательство заменить любые пожертвованные самолеты модернизированными западными самолетами, в том числе за счет льготного финансирования и займов, а также субсидируемых цен", - сообщает агентство.

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"Я поддержу усилия Сената по реализации мер по компенсации нашим союзникам, которые предоставляют свои самолеты для обороны Украины", — цитируют журналисты письмо Менендеса к Блинкену.

На момент публикации материала об ответе сенатору от Госдепа и Пентагона не сообщалось.

Среди других законодателей с аналогичными просьбами выступили представители демократов Тим Райан и Марси Каптур. А в воскресенье сенатор-республиканец Роб Портман выступил на митинге в поддержку Украины у Белого дома, где призвал администрацию Байдена сделать больше для поддержки Украины, в том числе помочь европейским странам отправить истребители.

Представитель Майкл Маккол, главный республиканец в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил в воскресенье во время визита на польскую границу, что он также призвал администрацию Байдена облегчить переброску самолетов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что России готовят нефтяное эмбарго, США и ЕС активно проводят консультации. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.